Каждый день по Авдеевке враг наносит до 20 авиабомбовых ударов: Барабаш – о ситуации в городе

Как подмерзнет грунт, Силы обороны ожидают, что станет больше вражеской техники в штурмах, отметил Виталий Барабаш.

Как было горячо на Авдеевском направлении, так и остается. Горячо, несмотря на погодные условия.

Об этом рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона "Єдині новини" 9 января.

"Действительно, сейчас минус 15. Почти сутки сильно падал снег. Насыпало очень много, местами до полуметра. Это, действительно, усложняет ведение боевых действий как с нашей стороны, так и врагом", — говорит он.

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По словам Барабаша, было некоторое снижение количества обстрелов, как по нашим позициям, так и по территории самих громад. Но сегодня ночью и днем мы видим, что, наоборот, обстрелов становится больше. Вот сейчас воздушная тревога по Донецкой области и 99%, что по Авдеевке что-нибудь прилетит. Каждый день в среднем до 20 авиабомбовых ударов.

В ночь на 9 января военные ВСУ говорят, что было больше штурмовых действий.

"По обстрелам. Уже к 12:00 по городу было до 30 массированных обстрелов, и это всего полдня", — добавил руководитель Авдеевской ГВА.

Если в ближайшие дни подмерзнут почвы, то, по словам Барабаша, Силы обороны ожидают, что станет больше вражеской техники в штурмах.

"Серьезных изменений по линии фронта нет. Все вражеские атаки парни отбивают", – резюмировал руководитель Авдеевской ГВА.

Напомним, россияне на Авдеевском направлении готовят коварный план : военный аналитик Александр Коваленко рассказал важные детали.

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