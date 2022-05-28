Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет преобладать оккупантов технологически и в ударной силе — Зеленский

Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет преобладать оккупантов технологически и в ударной силе — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские власти ежедневно работают над усилением поставок вооружения для борьбы против врага.

Глава государства на следующей неделе ожидает положительных новостей от западных партнеров по поставке оружия.

Об этом сообщил украинский президент в традиционном видеообращении в субботу, 28 мая.

"Ежедневно работаем над усилением нашей защиты. Прежде всего, это поставка оружия. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет преобладать оккупантов технологически и в ударной силе. Конечно, очень многое зависит от партнеров. От их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы. И я ожидаю хороших новостей по поводу этой уже следующей недели", — отметил Зеленский.

Напомним, в Минобороны рассказали, что на поле боя уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Кроме того, в Украину уже поступила самоходная артиллерийская установка М109.

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