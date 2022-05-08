Каждый день сепперы "чистят" 300 га, но констатируют, что даже после Второй мировой ликвидировали еще не все

Более трехсот гектаров земли ежедневно обследуют пиротехники, чтобы как можно скорее вернуть жизнь в освобожденные города и села, им на помощь прибудут иностранные специалисты.
Особую опасность несут неразорвавшиеся боеприпасы, поэтому инженерные подразделения Нацгвардии вынуждены взрывать их на месте. В Макаровском районе уже было несколько таких опасных находок, говорится в ТСН.
«Где места разбитой техники проверяем и находим оставшиеся после наших врагов опасные «подарки» приходится их собирать вывозить и уничтожать», — говорит командир группы разминирования Олег Гамарник.
Боевую часть системы залпового огня и танковый снаряд бойцы переносят в воронку и плотно обкладывают тротилом, цепляя саперный провод. «Чем больше калибр, тем больше необходимо взять заряд, чтобы выполнить детонацию того заряда, который там есть», – говорит боец группы разминирования НГУ «Сапер».
Подрывная машина может одновременно привести в действие до сотни подготовленных зарядов. Благодаря этому механизму раньше делали воронки в шахтах и карьерах. В настоящее время в поле у поселка под пение лягушек и птиц военные обезвреживают боеприпасы. Обломки от снарядов разлетаются на десятки метров. И таких опасных находок на Киевщине сейчас невозможно счесть, а потому работы для «Тарантино» в ближайшие месяцы будет точно хватать. "Еще после Второй мировой еще не все почистили, так что очень долго и тяжело будет чиститься", — говорит он.
27-летний Евгений, несмотря на постоянный риск, свою работу любит. За 5 лет службы научился мгновенно распознавать опасность смертельного железа. Больше всего дел, когда снаряд приходится обезвреживать на месте среди жилого сектора. Недавно один из таких обезвредили вплотную в больницу. «В канаве между дорогой и госпиталем, там мы его уже никак не могли вытащить. Мы выставляли мешки, чтобы осколки не попали в больницу, отошли на безопасное расстояние и взорвали авиаснаряд», – говорят саперы.
По предварительным подсчетам 300 тысяч квадратных километров украинской земли ныне покрыты несдетонированными боеприпасами или поражающими обломками от них. Там, где велись ожесточенные бои в помощь украинским саперам, в ближайшее время отправятся международные инженерные подразделения. Саперы говорят, и сам украинский чернозем поможет предотвратить трагедии. "Земля обычно выталкивает все на поверхность", — добавляют саперы.
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