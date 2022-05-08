Каждый день сепперы "чистят" 300 га, но констатируют, что даже после Второй мировой ликвидировали еще не все

Каждый день сепперы "чистят" 300 га, но констатируют, что даже после Второй мировой ликвидировали еще не все

Более трехсот гектаров земли ежедневно обследуют пиротехники, чтобы как можно скорее вернуть жизнь в освобожденные города и села, им на помощь прибудут иностранные специалисты.

Особую опасность несут неразорвавшиеся боеприпасы, поэтому инженерные подразделения Нацгвардии вынуждены взрывать их на месте. В Макаровском районе уже было несколько таких опасных находок, говорится в ТСН.

«Где места разбитой техники проверяем и находим оставшиеся после наших врагов опасные «подарки» приходится их собирать вывозить и уничтожать», — говорит командир группы разминирования Олег Гамарник.

Боевую часть системы залпового огня и танковый снаряд бойцы переносят в воронку и плотно обкладывают тротилом, цепляя саперный провод. «Чем больше калибр, тем больше необходимо взять заряд, чтобы выполнить детонацию того заряда, который там есть», – говорит боец группы разминирования НГУ «Сапер».

Подрывная машина может одновременно привести в действие до сотни подготовленных зарядов. Благодаря этому механизму раньше делали воронки в шахтах и карьерах. В настоящее время в поле у поселка под пение лягушек и птиц военные обезвреживают боеприпасы. Обломки от снарядов разлетаются на десятки метров. И таких опасных находок на Киевщине сейчас невозможно счесть, а потому работы для «Тарантино» в ближайшие месяцы будет точно хватать. "Еще после Второй мировой еще не все почистили, так что очень долго и тяжело будет чиститься", — говорит он.

27-летний Евгений, несмотря на постоянный риск, свою работу любит. За 5 лет службы научился мгновенно распознавать опасность смертельного железа. Больше всего дел, когда снаряд приходится обезвреживать на месте среди жилого сектора. Недавно один из таких обезвредили вплотную в больницу. «В канаве между дорогой и госпиталем, там мы его уже никак не могли вытащить. Мы выставляли мешки, чтобы осколки не попали в больницу, отошли на безопасное расстояние и взорвали авиаснаряд», – говорят саперы.

По предварительным подсчетам 300 тысяч квадратных километров украинской земли ныне покрыты несдетонированными боеприпасами или поражающими обломками от них. Там, где велись ожесточенные бои в помощь украинским саперам, в ближайшее время отправятся международные инженерные подразделения. Саперы говорят, и сам украинский чернозем поможет предотвратить трагедии. "Земля обычно выталкивает все на поверхность", — добавляют саперы.

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