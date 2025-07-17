- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 366
- Время на прочтение
- 2 мин
"Каждый день страшно": Зеленский ответил на 50-дневный ультиматум Трампа
Президент Зеленский ответил на ультиматум Трампа Путину: 50 дней – это 50 дней новых жертв.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, ранее поставившего России 50-дневный срок для остановки войны, пригрозив санкциями в виде 100% пошлин на нефть. По словам Зеленского, любое промедление – это новые смерти и разрушения.
Его слова приводит издание New York Post.
"Пятьдесят дней для нас - это просто, каждый день страшный", - заявил Зеленский, подчеркнув, что такая пауза не дает гарантий прекращения агрессии, а только продолжает страдания украинцев.
Он отметил, что благодарен Трампу за поддержку санкций и усилия по давлению на Россию, но убежден, что Владимира Путина невозможно заставить миру только заявлениями.
"Путин не хочет выводов... поэтому он просто не готов к компромиссу", - сказал Зеленский. По его словам, чтобы заставить Кремль остановить войну, нужны реальные рычаги влияния, а не просто политические декларации.
Президент подчеркнул, что Украина уже более трех лет платит высокую цену за сопротивление: "Если Украина должна сделать это самостоятельно, мы должны пройти очень долгий путь, став жертвами множества людей, чтобы убедить его в важности [прекращения конфликта]".
Зеленский также обратил внимание на все более жестокие действия русской армии. По его словам, оккупанты намеренно атакуют мирных жителей, в том числе младенцев, используя взрывные дроны, а также наносят повторные удары по приходящим на помощь.
"Они нанесли удар по гражданской инфраструктуре, по жилому дому, и они знали, что приедет скорая помощь", - сказал президент. - "Потом, когда уже на месте появляются медики, спасатели - наносится еще один удар. Это их тактика".
Напомним, президент США Дональд Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум, призывая к прекращению огня и заключению мирного договора с Украиной на его условиях. Однако западные эксперты скептически относятся к этому заявлению, считая его разрешением для РФ продолжать боевые действия.