"Каждый день страшно": Зеленский ответил на 50-дневный ультиматум Трампа

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, ранее поставившего России 50-дневный срок для остановки войны, пригрозив санкциями в виде 100% пошлин на нефть. По словам Зеленского, любое промедление – это новые смерти и разрушения.

Его слова приводит издание New York Post.

"Пятьдесят дней для нас - это просто, каждый день страшный", - заявил Зеленский, подчеркнув, что такая пауза не дает гарантий прекращения агрессии, а только продолжает страдания украинцев.

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Он отметил, что благодарен Трампу за поддержку санкций и усилия по давлению на Россию, но убежден, что Владимира Путина невозможно заставить миру только заявлениями.

"Путин не хочет выводов... поэтому он просто не готов к компромиссу", - сказал Зеленский. По его словам, чтобы заставить Кремль остановить войну, нужны реальные рычаги влияния, а не просто политические декларации.

Президент подчеркнул, что Украина уже более трех лет платит высокую цену за сопротивление: "Если Украина должна сделать это самостоятельно, мы должны пройти очень долгий путь, став жертвами множества людей, чтобы убедить его в важности [прекращения конфликта]".

Зеленский также обратил внимание на все более жестокие действия русской армии. По его словам, оккупанты намеренно атакуют мирных жителей, в том числе младенцев, используя взрывные дроны, а также наносят повторные удары по приходящим на помощь.

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"Они нанесли удар по гражданской инфраструктуре, по жилому дому, и они знали, что приедет скорая помощь", - сказал президент. - "Потом, когда уже на месте появляются медики, спасатели - наносится еще один удар. Это их тактика".

Напомним, президент США Дональд Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум, призывая к прекращению огня и заключению мирного договора с Украиной на его условиях. Однако западные эксперты скептически относятся к этому заявлению, считая его разрешением для РФ продолжать боевые действия.