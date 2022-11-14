Каждый день в Мариуполе умирают до 25 человек: ужасные цифры от местных властей

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области еженедельно умирают около 150 человек. То есть почти 25 человек каждый день.

Такую статистику представляет Мариупольский городской совет.

"Детей почти не рожают. Под оккупацией город умирает. Да, еженедельно в оккупированном городе рождается около 5-6 детей. По сравнению, до полномасштабного вторжения россиян в украинском Мариуполе на свет появлялось около 50 деток еженедельно. Поэтому россияне принесли с собой смерть и безнадежность. Вера только в одно – возвращение Мариуполя под украинский флаг!", — говорится в сообщении горсовета.

Отмечают, что уровень смертности вырос в четыре-пять раз по сравнению с полномасштабным вторжением Путина.

Какая ситуация в оккупированном Мариуполе

Гуманитарная ситуация в городе – критическая. Кроме этого, оккупационная "власть" оставляет украинцев без жилья, снося жилые дома. В городском совете уверяют, что такими действиями они пытаются скрыть следы преступлений.

Кроме того, в Мариуполе российские военные в октябре демонтировали памятник жертвам Голодомора, установленный в 2004 году в центре города. По информации пропаганды, монумент был демонтирован с помощью автокрана. Гранит памятника планируется использовать в качестве стройматериалов.

Правительства Украины и Польши создали фонд помощи женщинам, освобожденным из российского плена.

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