Каждый день в Украине погибает до 530 российских оккупантов: Подоляк рассказал, что нужно ВСУ для ликвидации захватчиков

Каждый день в Украине погибает до 530 российских оккупантов: Подоляк рассказал, что нужно ВСУ для ликвидации захватчиков

Для уничтожения захватчиков Украине необходимо тяжелое вооружение.

В Украине ежедневно гибнет до 530 российских оккупантов. Чтобы увеличить эту цифру, Украине нужно тяжелое вооружение.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных. Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы", — подчеркнул Подол.

Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации военных. Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 28, 2022

Напомним, экс-председатель Офиса Президента Украины Андрей Богдан опубликовал фотографию просроченного перевязочного пакета, который он нашел среди вещей оккупантов.

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