Каждый двор устлан мертвыми животными: на Черниговщине российские оккупанты уничтожали даже коров и собак (фото 18+)

Каждый двор устлан мертвыми животными: на Черниговщине российские оккупанты уничтожали даже коров и собак (фото 18+)

ГСЧС показала последствия ужасов оккупантов на Черниговщине.

В оккупированных населенных пунктах Черниговской области путинские армейцы уничтожали все на своем пути. В каждом дворе и погребе спасатели находят российские снаряды. Оккупанты убивали даже домашних животных.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Черниговщина, несчастная наша земля... Снаряды в каждом погребе, в каждом углу... Бедные демилитаризованные домашние собаки и коровы, которые никому не угрожали. И даже они, эти коровки и собачки, были уничтожены", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что это все, что нужно знать о российской армии: убийства женщин, детей, животных.

"Цинично и подло бьет в спину, а затем убегает с награбленным, оставляя гнить даже своих убитых соотечественников", — добавили спасатели.

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