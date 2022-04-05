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Каждый двор устлан мертвыми животными: на Черниговщине российские оккупанты уничтожали даже коров и собак (фото 18+)

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Каждый двор устлан мертвыми животными: на Черниговщине российские оккупанты уничтожали даже коров и собак (фото 18+)

ГСЧС Украины

ГСЧС показала последствия ужасов оккупантов на Черниговщине.

В оккупированных населенных пунктах Черниговской области путинские армейцы уничтожали все на своем пути. В каждом дворе и погребе спасатели находят российские снаряды. Оккупанты убивали даже домашних животных.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Черниговщина, несчастная наша земля... Снаряды в каждом погребе, в каждом углу... Бедные демилитаризованные домашние собаки и коровы, которые никому не угрожали. И даже они, эти коровки и собачки, были уничтожены", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что это все, что нужно знать о российской армии: убийства женщин, детей, животных.

"Цинично и подло бьет в спину, а затем убегает с награбленным, оставляя гнить даже своих убитых соотечественников", — добавили спасатели.

Внимание! Фотографии могут шокировать и не предназначены для детей (18+)

Убитые оккупантами коровы / © ГСЧС Украины
Убитые оккупантами коровы / ГСЧС Украины
Убитый оккупантами пес / © ГСЧС Украины
Убитый оккупантами пес / ГСЧС Украины

Напомним, некоторые села на Киевщине после обстрелов просто перестали существовать.

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