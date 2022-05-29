Каждый город должны сделать таким, чтобы он выглядел самым современным в Европе — Зеленский о послевоенном восстановлении

Во время восстановления каждого украинского города, потерпевшего разрушения в результате российской агрессии, должны быть применены только современные технологии.
По словам украинского президента Владимира Зеленского, каждый отстроенный город "должен выглядеть самым современным в Европе".
Об этом сообщил Зеленский в традиционном видеообращении в воскресенье, 29 мая.
"Очень предметно обсудили с местными властями послевоенное восстановление Харькова и области. Должны применить только передовые идеи, только современные технологии во время восстановления. В частности, и технологии безопасности. Лучшие предложения — от наших партнеров. Как и Харьков, так и все другие города, и общины нашей страны, которые затронула война, должны сделать такими, чтобы они выглядели наиболее современными в Европе", — сказал глава государства.
Напомним, президент Владимир Зеленский приехал на передовую в Харьковскую область и встретился с украинскими военными и наградил военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Дату визита из соображений безопасности не раскрывали.
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