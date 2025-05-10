«Каждый гражданин Украины должен быть готов дать отпор армии РФ»: нардеп о женщинах на фронте

Мобилизация

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Каждый человек в Украине должен быть подготовлен давать отпор армии РФ. Поэтому нужно, в частности, приобретать навыки владения оружием.

Такое мнение в эфире «КИЕВ24» высказал нардеп от «Слуги народа», член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

По его мнению, сегодня Украина в войне, в которой не следует разделять тему защиты страны на мужчин и женщин.

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«Современная война — это уже технологическая война. Часто на фронте я встречаю защитниц, которые достаточно удачно управляют ударными дронами, роботизированными системами», — отметил нардеп.

Поэтому каждый желающий, ведь закон пока не урегулирован, должен готовиться к сопротивлению.

«Я считаю, что каждый гражданин Украины должен владеть навыками владения оружием, давать отпор агрессору и так далее», — утверждает Федиенко.

Ранее речь шла о том, что все гражданское население Украины будет «готовить к сопротивлению врагу». В мае 2025 года в Верховной Раде зарегистрируют соответствующие законопроекты, заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук. Изменения в действующее законодательство, по опасению общества, могут предусматривать мобилизацию всего гражданского населения, в том числе женщин.

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