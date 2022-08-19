"Каждый HIMARS сможет эффективнее уничтожать врага": Резников объяснил пользу приобретенного для ВСУ спутника

Теперь украинская разведка, ВСУ и другие составляющие сил обороны будут иметь данные из группировки спутников компании ICEYE, собирающих информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Речь идет о спутнике, который приобрел фонд Сергея Притулы на собранные украинцами деньги.

Это поможет намного эффективнее наносить поражение врагу и быстрее изгнать его из Украины, сохранив при этом жизнь людей.

Об этом министр обороны Алексей Резников написал в Сети.

Он пояснил, что для оптимального использования западного дальнобойного высокоточного оружия и планирования операций военному командованию Украины необходимо было существенно повысить возможности разведки не только на тактическом, но и на оперативном уровне.

"Благодаря украинцам, которые собрали средства на "байракторы", удалось сделать следующее. Во-первых, удалось приобрести один спутник, использующий технологию SAR. Этот спутник, видящий ночью и через облака и тому подобное, будет работать в интересах сил обороны Украины в режиме 24/7. "Купить" – это не преувеличение. Он будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько физически будет существовать и выполнять свои функции", – говорится в сообщении Резникова.

Он добавил, что одновременно был приобретен доступ к целому созвездию спутников, и украинские военные смогут пользоваться базой данных их фото в течение года. Кроме того, расшифровка снимков будет организована таким образом, чтобы данные поступали максимально оперативно.

"То есть наша армия начнет получать сведения, которые вообще не могла получить раньше. При чем будет это делать быстро, тогда, когда нужно, и оттуда, откуда нужно", — пояснил глава Минобороны.

Он добавил, что Генштаб ВСУ и военная разведка определили технические требования к спутниковым технологиям, которые хотелось бы привлечь для армии. Было установлено, что возможности компании ICEYE – это настоящий "космос".

Резников отметил, что сочетание качественных разведданных со спутников и возможностей высокоточного оружия создает новые возможности.

"Скажем, скоро каждый HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ с высокоточными снарядами смогут более эффективно уничтожать врага. Все знают, как мастерски работают наши воины под руководством военного командования. Представьте, что они начнут делать с российскими оккупантами, когда получат дополнительные возможности", – говорится в сообщении министра обороны.

Напомним, для защитников Украины благотворительный фонд Притулы приобрел спутник за 600 млн грн, которые украинцы собрали на покупку Bayraktar. Так, ВСУ получат доступ к базе спутниковых снимков компании ICEYE на более чем год. Это позволит оперативно планировать операции.

Отметим, что ранее производитель беспилотников решил бесплатно передать ВСУ три Bayraktar, на которые украинцы собирали деньги.

Украинцы скинулись на спутник для нужд ВСУ - нация непобедима

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