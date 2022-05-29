Каждый из нас есть президентом, и именно сейчас это чувствуется больше всего - Зеленский о пути к победе

Каждый из нас есть президентом, и именно сейчас это чувствуется больше всего - Зеленский о пути к победе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что предстоящая победа над врагом зависит от действий каждого украинца.

В традиционном видеообращении Зеленский вспомнил свою инаугурационную речь в Верховной Раде о том, что "каждый из нас – президент".

Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам в воскресенье, 29 мая.

"В своей инаугурационной речи три года назад я сказал, что каждый из нас президент. И именно сейчас это чувствуется больше всего. Потому что наше будущее зависит не только от моих действий в этом кабинете, кабинете Президента Украины или от того, что делают в других кабинетах". Киева, но и от того, что делается в Харькове, в Сумах, в Кривом и Одессе, во Львове и Ужгороде, в Луцке и Виннице, в Николаеве и Днепре, в Житомире и Чернигове, в Полтаве и Кропивницком, в Черновцах, Франковске, в Тернополе, Ровно, Хмельницком и Черкассах, конечно, и в Херсоне, в Запорожской области, и на всей территории нашего Донбасса и в Крыму. То единство, которое увидел своими глазами сегодня в Харькове. Тот героизм, который ежедневно проявляют наши воины на Донбассе. Та решительность, которая есть в Кривом. Вот это – наш путь. Путь к тому, чтобы во всей Украине по-прежнему всегда чувствовалось спокойствие жизни. И чтобы всегда царили улыбки, а не грохот артиллерии", — сказал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского в конце 29 мая

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский во время визита на Харьковщину заявил, что у РФ нет никаких шансов на победу, потому что "Украина будет защищать свою землю до последнего".

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