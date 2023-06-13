"Каждый метр дается огромными усилиями": украинский военный – о ситуации на Бахмутском направлении

Несмотря на то, что враг потерял инициативу, он не оставляет попыток вести продвижение на отдельных направлениях.

Украинские военные постепенно продвигаются на Бахмутском направлении, но это дается достаточно тяжело.

Об этом рассказал военный батальон "Свобода" Нацгвардии Владимир Назаренко.

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По его словам, оккупанты полностью потеряли инициативу на этом направлении. Пока враг растерян, украинские военные делают все или его заставить отступить.

"Враг продолжает пробовать наносить удары, вести на отдельных направлениях попытки продвигаться, но в целом инициатива по Силам обороны во многих и многих направлениях. Но, к сожалению, продвижение украинских сил обороны дается довольно сложно. Огромными усилиями дается каждый метр, каждая посадка, но это означает, что преимущество по силам обороны", — сообщил Назаренко.

ВСУ за неделю освободили 7 населенных пунктов

Напомним, в течение недели украинская армия во время наступательных действий деоккупировала семь населенных пунктов, находившихся под контролем российской оккупационной армии. Речь идет о Лобковом, Левадном, Новодаровке, Нескучном, Сторожевом, Макаровке, Благодатном. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Относительно ситуации на Бахмутском направлении, Силы обороны прошли за неделю:

Левый фланг – 1,5 км;

Правый фланг – 3,5 км;

Площадь территории, взятой под контроль – 16 кв.км.

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