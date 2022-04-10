"Каждый новый митинг – это большой риск": в Херсоне оккупанты снова разогнали горожан

"Каждый новый митинг – это большой риск": в Херсоне оккупанты снова разогнали горожан

Жители Херсона на митинги приносят украинские флаги и рисуют плакаты "Херсон – это Украина".

В Херсоне на площади, возле киноконцертного зала "Юбилейный", горожане собрались на мирный митинг, но его разогнали российские военные.

Об этом сообщил на странице Facebook первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Насилие, террор, ложь, гуманитарная катастрофа — это то, что они принесли на Херсонщину. Многих людей запугали, многие жители, рискуя жизнью, покинули область, многие исчезли и мы не можем узнать, что с ними сейчас. Каждый новый митинг — это большой риск, но, несмотря ни на что, люди все равно выходят. Херсонщина — это Украина!" — написал Соболевский.

Напомним, 3 апреля военные РФ открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на мирный митинг.

В населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов.

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