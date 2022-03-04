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"Каждый патрон имеет значение": Чехия предоставит украинской армии дополнительное оружие

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Украинских военных обеспечат стрелковым пулеметами, автоматами и патронами известных чешских оружейных компаний.

Министерство обороны Чешской Республики передаст военным ВСУ, противостоящим российской агрессии, сотни единиц стрелкового оружия и более 100 тысяч патронов к нему.

Об этом сообщили в четверг, 3 марта, в Twitter оборонного ведомства.

По договоренности министра обороны Яны Черноховой с представителями чешских оружейных заводов «Черная zbrojovka», Holík International, DSS и Sellier & Bellot – сотни пулеметов, автоматов и патроны к ним, которые должна была получить на вооружение чешская армия, будут переданы в распоряжение Вооруженных сил Украины.

Общая стоимость этой военной помощи составит 17 миллионов чешских крон ($730 тысяч).

"Каждый патрон имеет значение!" – подчеркнули в Минобороны Чехии.

Министр обороны Яна Чернохова также сообщил правительству, что для усиления восточного крыла НАТО Чехия отправит в Словакию около 400 солдат из механизированных частей, частей материально-технического обеспечения, военной полиции и подразделений связи.

Напомним, Чехия может отменить уголовное преследование для добровольцев, желающих поехать в Украину, чтобы воевать на стороне нашей страны против российской агрессии.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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