"Каждый патрон имеет значение": Чехия предоставит украинской армии дополнительное оружие

Украинских военных обеспечат стрелковым пулеметами, автоматами и патронами известных чешских оружейных компаний.

Министерство обороны Чешской Республики передаст военным ВСУ, противостоящим российской агрессии, сотни единиц стрелкового оружия и более 100 тысяч патронов к нему.

Об этом сообщили в четверг, 3 марта, в Twitter оборонного ведомства.

По договоренности министра обороны Яны Черноховой с представителями чешских оружейных заводов «Черная zbrojovka», Holík International, DSS и Sellier & Bellot – сотни пулеметов, автоматов и патроны к ним, которые должна была получить на вооружение чешская армия, будут переданы в распоряжение Вооруженных сил Украины.

Общая стоимость этой военной помощи составит 17 миллионов чешских крон ($730 тысяч).

"Каждый патрон имеет значение!" – подчеркнули в Минобороны Чехии.

Министр обороны Яна Чернохова также сообщил правительству, что для усиления восточного крыла НАТО Чехия отправит в Словакию около 400 солдат из механизированных частей, частей материально-технического обеспечения, военной полиции и подразделений связи.

Напомним, Чехия может отменить уголовное преследование для добровольцев, желающих поехать в Украину, чтобы воевать на стороне нашей страны против российской агрессии.