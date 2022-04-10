Каждый пятый, из более сотни раненых с вокзала Краматорска, в тяжелом состоянии, у детей ампутации рук и ног

Каждый пятый, из более сотни раненых с вокзала Краматорска, в тяжелом состоянии, у детей ампутации рук и ног

Медики делают все возможное, чтобы спасти людей.

Более восьми десятков раненых в Краматорске в результате ракетных обстрелов вокзала, где мирные жители ждали эвакуации, удалось вывезти на Днепропетровщину. Всего от удара ракетой погибли 52 человека, 109 получили ранения. Медики делают все возможное и признают: ранения у многих крайне тяжелые.

Об этом говорится в ТСН.

Из Краматорска на Днепропетровщину удалось увезти девятнадцать раненых детей. Самому маленькому – два года. «Очень много тяжелых детей, которые не будут иметь возможности свободно передвигаться, имеющие ампутированные конечности – как верхние, так и нижние», – рассказывают медики.

Россияне ударили по людям, которые именно ждали эвакуационного поезда из Донбасса. Ракету направили прямо в толпу на краматорском вокзале.

Анна с сыном и дочерью как раз зашла в поезд, когда раздался взрыв. У нее ранение лица. 13-летнему сыну осколок попал в ногу. Дочь уцелела. В настоящее время они все вместе в одной палате днепровской больницы. «Взрыв и потом такое впечатление – будто нас расстреливают. За окном все эти взрывы, стекла вылетают. У меня ребенок пытался встать. Я так встала – меня чиркнуло, ему в ногу попало. Я его спустила вниз. В вагоне все стекло вылетело, мужчину убило», — рассказывает женщина.

Более 80 раненых в Краматорске в результате ракетных обстрелов вокзала вывезли на Днепропетровщину

Скорые из Днепра и военные медики вывозили всех, кого можно было транспортировать. Всего в больницах Днепропетровщины спасают 84 человека. Каждый пятый раненый — крайне тяжелый.

«Такое страшное оружие, запрещенное оружие во всем мире, которым было ударено по краматорскому вокзалу, оно причинило очень тяжелые травмы. И эти люди, взрослые, дети, они будут нуждаться не только в длительном лечении, но и в длительной реабилитации», — добавляют врачи.

Медики уверяют: делают все возможное для спасения раненых. Запасы крови и лекарства есть.

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