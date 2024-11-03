Каждый "Шахед" сейчас имеет уникальную программу: эксперт рассказал о новой тактике россиян

Российские военные сейчас программируют каждый "Шахед" для атаки на Украину индивидуально, что усложняет их перехват.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Бескрестнов (Флэш) в интервью Radio NV.

Он отметил, что полтора года назад "Шахеды" летели на территорию Украины "клюквенным клином" по 10 дронов, и обычно их все удавалось сбить. В настоящее время каждый дрон программируется индивидуально, что затрудняет их перехват.

«Они сменяют высоты, направления, курсы. Иногда эти изменения делают круги, могут выбирать цели, если цель прикрыта РЭБом и они это видят, могут идти на другую цель. Это целый комплекс. Наши слушатели все это видят, когда шахеды наматывают дикие круги по ночам и мы слышим по 30-40 раз, когда они то пролетают, то улетают, то удаляются, то выше, то ниже. Вот это та тактика, которую используют люди, программирующие шахеды, а мы знаем, что они не управляются, а программируются заранее», – рассказал эксперт.

Бескрестнов заметил, что маршруты "Шахедов" стали сложнее: дроны выполняют многочисленные повороты и развороты, и эти траектории постоянно меняются. По его словам, "Шахеды" могут входить в украинское воздушное пространство на очень низкой высоте — около 40 метров во избежание обнаружения системой ПВО. Также он подчеркнул, что через несколько дней эти же дроны могут летать на значительно большей высоте около пяти километров.

По его словам, на такой высоте ни одна мобильная группа с земли не может уничтожить их. Враг постоянно совершенствует свои тактики, и против этих новых методов украинские силы пытаются принять меры.

Напомним, народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявлял, что Украине нужно мобилизовать 500 тысяч человек.

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