Каждый украинец должен задать себе вопрос – чем я могу быть полезным? – Шмигаль

Каждый украинец должен задать себе вопрос – чем я могу быть полезным? – Шмигаль

Война – это не только фронт, а также тыл, который должен быть надежным и стабильным, подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр Денис Шмигаль обратился к украинцам с призывом задать себе вопросы в условиях войны – чем именно я могу быть полезен армии, стране, государству?

Об этом глава правительства сказал во время своего видеообращения 8 марта.

"На территориях, приближенных к зоне боевых действий, наши героические пилоты, нацгвардейцы и бойцы территориальной обороны эффективно отражают ракетно-авиационные удары и воздушные нападения врага на мирных людей и объекты критической инфраструктуры. В этих условиях мы все должны перестраивать свою жизнь под "Экономику военного положения", – сказал Шмигаль.

"Каждый украинец сегодня должен задать себе вопрос – чем именно я могу быть полезен армии, стране, государству? И осознать, что война – это не только фронт. Война – это тоже тыл, который должен быть надежным и стабильным", – подчеркнул премьер.

Он также отметил, что во время войны сложно заниматься обыденной работой, хочется видеть свой личный вклад в победу здесь и сейчас. Но каждый должен быть на своем месте.

"Это также героизм – побороть себя и в условиях постоянных воздушных тревог, переживаний за родных, стресса ежедневно идти на работу и делать свое дело. Все вы герои, потому что работаете в своем государстве во время войны. Правительство также продолжает работать на нашу победу", – сказал Шмигаль.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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