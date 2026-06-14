РФ тратит на войну огромные деньги / © ТСН

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Военные расходы России в первом квартале 2026 года составили 5,91 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 83,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает научный сотрудник Немецкого института проблем международной безопасности Янис Клюге.

По оценкам исследователя, это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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По сравнению с предыдущими годами расходы демонстрируют стремительный рост: в 2025 году они увеличились на 29,9%, в 2024-м — на 68,7%, в 2023-м — на 129%, а в 2022 году — выросли в 4,6 раза.

Клюге отмечает, что в среднем российская военная система в первом квартале тратила около 2,7 миллиарда рублей в час, что составляет примерно 38 миллионов долларов.

В посуточном измерении расходы достигали около 65 миллиардов рублей, или почти 916 миллионов долларов. Ежемесячно на войну Россия тратила около 2 триллионов рублей, что равняется 28,2 миллиарда долларов.

Аналитик подчеркивает, что эта сумма превысила годовой бюджет всей системы высшего образования России, составляющий 1,7 триллиона рублей, а также бюджеты всех российских регионов, кроме Москвы.

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Каждый второй рубль — на армию

Впервые с начала войны доля военных расходов в федеральном бюджете России достигла 46%, то есть почти каждый второй рубль направляется в армию.

Наибольший рост обеспечили секретные статьи бюджета: за квартал они увеличились с 3,4 до 4,9 триллиона рублей (с 47,9 до 69,1 миллиарда долларов).

В общей сложности засекречены 38,2% всех федеральных расходов из квартального бюджета в 12,8 триллиона рублей (180,4 миллиарда долларов).

Планы не выполняются

Российское правительство планировало снизить долю военных расходов с 7,8% до 6,2% ВВП, однако фактически в первом квартале 2026 года они выросли до 12% ВВП.

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По прогнозам Клюге, по итогам года этот показатель может составить 9–10% ВВП, что еще больше усугубит бюджетный дефицит страны.

В общей сложности с начала полномасштабной войны в 2022 году Россия уже потратила на войну 53,079 триллиона рублей, или 746,6 миллиарда долларов.

Эта сумма эквивалентна 28 годам расходов на здравоохранение в России, 30 годам финансирования образования и примерно 100-летним бюджетам отдельных регионов, таких как Красноярский край или Свердловская область.

Ранее сообщалось, что российская экономика оказалась на пороге структурного коллапса из-за войны против Украины и санкций.

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