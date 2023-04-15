Казнь пленного воина ВСУ: в Минюсте рассказали, какое наказание ждет палачей украинца

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец рассказала, что причастных к жуткой казни воина ВСУ ожидает суд. Также это дело может рассматриваться в Международном уголовном суде в Гааге.

Об этом она сказала 15 апреля в эфире телемарафона.

Коломиец подчеркнула, что подобные преступления не имеют сроков давности, поэтому преступников точно ожидает наказание.

"Люди, которые это сделали, если их можно так назвать, они должны и могут предстать перед украинским судопроизводством... Да, действительно, они совершили, согласно Римскому уставу, военное преступление. Поэтому имеют так же подобные кейсы, а мы понимаем, что это уже административная практика, а не просто единичный ужасающий случай, рассматриваться и в Международном уголовном суде", – говорит Коломиец.

Валерия Коломиец добавила, что российские террористы совершают военные преступления не только против военнопленных ВСУ, но и гражданских.

Напомним, накануне в Сети россияне похвастались кадрами жуткой казни воину ВСУ. Россияне еще живому защитнику Украины отрезали голову. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что украинская разведка предварительно установила участников и исполнителя казни украинского военнопленного. Также в ГУР уже знают место, где было совершено страшное преступление российских окупантов.

Читайте также: