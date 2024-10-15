Казнь пленных операторов БпЛА в Курской области: украинские десантники мстят за смерть побратимов

Украинские военные как минимум дважды устраивали засады на российскую 155-ю бригаду морской пехоты, солдаты которой давно известны жестокостью и убийствами пленных.

Казнь девяти украинских операторов дронов в Курской области стала очередным подтверждением "эскалации кампании террора" со стороны российских войск. По данным украинских властей, с начала полномасштабной войны российские войска казнили более 100 сдавшихся в плен украинских военнослужащих. Большинство из них – в 2024 году.

Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что на протяжении всей мировой истории войн казнь военнопленных одной из сторон конфликта провоцировала другую сторону на ответ с такой же жестокостью. Поэтому неудивительно, что после того, как российские морские пехотинцы из 155-й бригады убили пленных в Курской области, украинские десантники намеренно их преследуют и мстят.

"После зверства, произошедшего на прошлой неделе, кадры которого широко распространялись в социальных сетях, украинские 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады, занимающие позиции соответственно к юго-востоку и юго-западу от позиций 155-й бригады морской пехоты в Курской области, устроили засаду на российских морских пехотинцев", – говорится в статье.

Журналисты отмечают, что нет никаких доказательств, что украинские бойцы брали пленных. Однако есть свидетельства, что в результате стычки были убиты несколько солдат из 155-й бригады морской пехоты росармии.

"Та же участь ждет и других солдат этой бригады", — заявили десантно-штурмовые войска ВСУ.

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Российские нелюди из 155-й бригады морской пехоты армии РФ уже не в первый раз отличились звериной жестокостью по отношению к украинским пленным. Предположительно, в августе военные этой бригады обезглавили четырех украинцев и выставили на всеобщее обозрение их головы, насаженные на пики. Такое поведение обычно ассоциируется с исламскими террористическими группами, но в данном случае речь идет о подразделении регулярной армии РФ.

"Конечно, отдельные случаи кровавой мести не являются скоординированной военной стратегией… Но не ждите, что украинцы сдадутся, даже будучи в меньшинстве и не имея преимущества в вооружении. Теперь, когда россияне известны жестоким обращением с пленными, любые украинские подразделения, скорее всего, будут сражаться насмерть", – пишет издание.

Напомним, стало известно, что оккупанты 10 октября расстреляли 9 операторов дронов в районе хутора Зеленый Путь на Курщине. Дополнительные детали обстоятельств выясняются.

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