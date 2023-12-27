Казнь пленных воинов ВСУ возле Роботиного: оккупанты стреляли в людей на коленях (видео)

На кадрах ясно видно, как попадают пули в трех украинских защитников.

В сети распространили кадры, на которых российские кафиры расстреливают трех попавших в плен украинских военных. Дмитрий Лубинец заявил, что трагедия произошла в декабре 2023 года в Запорожском направлении.

Об этом он написал в своем Telegram.

На кадрах ясно видно, как попадают пули в трех украинских защитников.

Также известно, что ответственные органы уже приступили к расследованию этого факта по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством ) Уголовного кодекса Украины.

Расстрел украинских пленных вблизи Роботино (18+)

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“Враг циничный, жестокий и безжалостный. Он не соблюдает нормы международного гуманитарного права. Женевские конвенции для него – бумажки, которые ничего не значат”, – отметил Лубинец.

Он отметил, что такие казни — это не единичный случай, всколыхнувший не только все украинское общество, но и международное сообщество.

"Просто "быть обеспокоенными" в таких случаях — мало и безрезультатно! Мир должен всячески способствовать тому, чтобы военные преступники на всех уровнях понесли ответственность!», — подчеркнул Лубинец.

Напомним, прокуратура начала расследование по факту расстрела врагом украинских военнопленных под Запорожьем в начале декабря этого года.