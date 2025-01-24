Казнь украинских пленных: в ISW указали на причастность российского командования

Аналитики уверены, что расстрелы украинских пленных происходят с разрешения командования российских войск.

Российские военные командиры являются соучастниками казней украинских военнопленных на фронте или позволяют своим подчиненным проводить эти казни.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские оккупанты недавно в Донецкой области казнили по меньшей мере шестерых невооруженных украинских военнопленных. Украинские источники 23 января опубликовали кадры того, как российские солдаты расстреливают безоружных пленных украинских бойцов в неопределенном районе.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и Офис генерального прокурора сообщили о расследовании видео из социальных сетей о казни захватчиками шести пленных украинских военных в неопределенном районе Донецкой области.

Лубинец отметил, что на кадрах в этой группе виден седьмой военнопленный украинец, однако на основе кадров непонятно, что произошло с этим бойцом.

"ISW часто сообщал о том, что российские силы проводят казни украинских военнопленных на передовой, и продолжает оценивать, что российские военные командиры являются соучастниками или позволяют своим подчиненным проводить эти казни", – говорится в отчете Института.

К слову, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин расскритиковал ООН и Красный Крест за отсутствие реакции на расстрел украинских военнопленных.

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