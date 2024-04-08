Казнь украинских военнопленных оккупантами в Крынках: СМИ установили командира, отдавшего приказ

Преступление совершили военнослужащие 328 полка 104 дивизии, созданной для участия в войне 2023 года.

7 апреля в Сети появилось видео с расстрелом оккупантами безоружных украинских военнопленных в Крынках. Скорее всего, приказ отдать командир ВС РФ Сергей Иштуганов.

Об этом сообщает проект Evocation – база российских пропагандистов и приспешников оккупационного режима.

По данным Evocation, это преступление совершили военнослужащие 328 полка 104 дивизии по приказу Иштуганова для устрашения воинов ВСУ.

Отмечается, что непосредственно 328 полк 104 дивизии участвует в боях за плацдарм ВСУ в районе населенного пункта Крынки.

Что известно о российском преступнике

Согласно базе о российских преступниках, Сергей Иштуганов родился в 1986 году в Республике Марий Эл. После окончания Военной академии ГШ в России Иштуганов был назначен заместителем командира 31 десантно-штурмовой бригады (ДШБ) в городе Ульяновск.

В составе 31 десантно-штурмовой бригады Сергей Иштуганов участвовал в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Именно это подразделение было разбито во время высадки в Гостомеле, а также участвовало в боях в Донецкой области. Позже он был расформирован.

В настоящее время Иштуганов командует 328 полком 104 дивизии ВДВ РФ, которая была воссоздана осенью 2023 года для участия в войне против Украины. С ноября 2023 года находится на Херсонском направлении.

"Военнослужащие этого подразделения не раз попадали в резонансные скандалы. В частности, их обвиняли в вымогательствах, грабежах и убийствах мирного населения временно оккупированной части Херсонской области. Также отмечается жестокости командиров по личному составу, зафиксированы факты издевательств, пыток и внесудебных расправ" в сообщении проекта.

Напомним, 7 апреля стало известно о новом военном преступлении оккупационной армии. В Херсонской области, близ села Кринки, оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных.

Читайте также: