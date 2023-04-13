Казнь украинского военного: разведка уже знает, кто и где отрезал голову пленному

Причастны ли к казни "вагнеровцы" — Лубинец не подтвердил, ни опроверг.

Украинская разведка предварительно установила участников и исполнителя казни украинского военнопленного. Также в ГУР уже знают место, где было совершено страшное преступление российских окупантов.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец со ссылкой на разведчиков в эфире "Свобода Утро".

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"По их (украинской разведке – ред.) предположениям, они примерно знают, кто это сделал, в какой местности и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто непосредственно был исполнителем", – сказал Лубинец.

Комментируя информацию, что к смертной казни украинского военного могут быть причастны бойцы из ЧВК "Вагнер", омбудсмен сказал, что подробности не может раскрывать.

"Это уже детали, которые я публично не могу распространять. Но могу сказать, что, по моему мнению, наша разведка сработала максимально эффективно", — подытожил Лубинец.

Что известно о казни украинского пленника оккупантами

Напомним, дело об ужасной казни украинского военнослужащего российскими оккупантами находится на личном контроле главы СБУ Василия Малюка. По факту военного преступления было открыто уголовное производство.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российское пронационалистическое сообщество "продолжает прославлять зверства и жестокость" своих оккупантов в Украине. Как говорится в отчете, такой публичной демонстрацией жестокости оккупанты пытаются деморализовать, посеять панику в украинских Силах обороны и безопасности

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала мир расследовать казнь украинца и заявила, что это не единственный случай.

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