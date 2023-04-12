Казнь украинского военного: у Зеленского эмоционально обратились к мировым "миротворцам"

Поступок оккупанта еще раз убеждает в кровожадности России, отметил Подоляк.
После появления кадров с казнью украинского военного советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратился к "миротворцам" в мире, предлагающим Украине "обменивать земли на мир".
Свое заявление советник главы ОП изложил в Сети.
"Российский военный под запись с удовольствием отрезает… голову украинскому пленному. Чтобы доказать свою животную сущность и еще раз убедить мир в кровожадности Рф…" – отмечается в сообщении.
"Возможно, "миротворцы", которые цинично предлагают нам "обменивать земли на мир", наконец-то почувствуют реальный запах "ru-мира"?" – подчеркнул Подоляк.
Напомним, вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором российские военные казнят украинского защитника: заживо отрезают ему голову. Пока не известно, где, когда и по поводу кого именно было совершено это военное преступление. Однако в Минобороны Украины сообщили, что видео казни тщательно изучается специалистами, чтобы установить личность убитого, а также его убийц.
Комментируя факт казни, руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Россия не должна быть в составе Совбеза ООН, председательствовать там и иметь право вето.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил виновников казни в будущей ответственности, подчеркнув, что "мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам". Глава государства также призвал мировых лидеров отреагировать на это военное преступление.
Читайте также: