Казнь украинского военного: у Зеленского эмоционально обратились к мировым "миротворцам"

Поступок оккупанта еще раз убеждает в кровожадности России, отметил Подоляк.

После появления кадров с казнью украинского военного советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратился к "миротворцам" в мире, предлагающим Украине "обменивать земли на мир".

Свое заявление советник главы ОП изложил в Сети.

"Российский военный под запись с удовольствием отрезает… голову украинскому пленному. Чтобы доказать свою животную сущность и еще раз убедить мир в кровожадности Рф…" – отмечается в сообщении.

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"Возможно, "миротворцы", которые цинично предлагают нам "обменивать земли на мир", наконец-то почувствуют реальный запах "ru-мира"?" – подчеркнул Подоляк.

Напомним, вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором российские военные казнят украинского защитника: заживо отрезают ему голову. Пока не известно, где, когда и по поводу кого именно было совершено это военное преступление. Однако в Минобороны Украины сообщили, что видео казни тщательно изучается специалистами, чтобы установить личность убитого, а также его убийц.

Комментируя факт казни, руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Россия не должна быть в составе Совбеза ООН, председательствовать там и иметь право вето.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил виновников казни в будущей ответственности, подчеркнув, что "мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам". Глава государства также призвал мировых лидеров отреагировать на это военное преступление.

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