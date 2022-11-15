Казнь "вагнеровца" кувалдой: Арестович объяснил, виновата ли Украина, что пленный попал в РФ

Арестович подчеркнул, что Россия пытается переложить ответственность за произошедшую на ее территории публичную расправу.

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал видео казни кувалдой экс-заключенного Евгения Нужина "вагнеровцами", опубликованное в Сети.

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович объяснил, что Россия пытается переложить ответственность за произошедшую на ее территории публичную расправу. Он подчеркнул, что убийство Нужина точно произошло не на подконтрольной правительству территории Украины.

"Дилемма тяжелая. С одной стороны, мы не можем не обменивать пленных. Надо устанавливать, добровольно или недобровольно он пошел на обмен. Я не знаю этого", — отметил Арестович.

В свою очередь Марк Фейгин добавил, что этой публичной казнью РФ подтвердила, что является государством-террористом, вроде "ИГИЛ".

"Так почему Запад ведет переговоры с "ИГИЛ", а мы должны вести переговоры с теми, кто хуже "ИГИЛ", — сказал советник ОП.

Военные РФ могут и дальше без страха сдаваться в плен.

Алексей Арестович уверен, что российские солдаты могут спокойно сдаваться в плен и не бояться за свою безопасность. Он объяснил, что Нужин не сдавался в плен добровольно, его захватили на поле боя с оружием в руках.

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"В России сложилась такая ситуация, что они вообще могут убить любого пленника которого мы отдадим. И сказать, что так будет с каждым, кто попадет в плен. Мы несем за это ответственность? Нет! Они могут 10 пленных убить, 200, 2000. Мы не отвечаем за происходящее на территории РФ. Нам можно высказать претензии за насильственную выдачу. Мол, он не хотел, а мы его выдали. Но это еще нужно установить. А это невозможно сделать во время войны", – сказал он.

Арестович сообщил, что за прошедшие сутки на украинскую сторону добровольно перешли еще двое российских солдат и заявили о желании воевать в легионе "Свобода России"

"И сдавать их никто не собирается. Как и тех, кто служит в Легионе", – заверил советник ОП.

Сколько бойцов в легионе "Свобода России"

По информации Арестовича, в этом легионе, состоящем преимущественно из россиян, насчитывается по меньшей мере несколько сотен бойцов.

"Вброс" пропаганды Пригожина

Арестович объяснил, что тезисы о том, что россияне перестанут сдаваться в плен и будут "сражаться до последнего", это "вброс" пропаганды владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Они просто прикончили своего для инфокартиников для своих же. Косвенно толкнув Украину, мол, мы такие плохие, что выдали. В России сегодня можно публично казнить человека, взять на себя ответственность и тебе за это ничего не будет", – сказал он.

Вероятный шантаж

Советник ОП не исключает, что россияне, требуя обмена Нужина, могли прибегнуть к шантажу.

"Возможно, они задали вопрос так: "либо отдаете нам этого мужчину, либо мы казним 20 украинских пленных", — предположил Арестович.

История с казнью завербованного зека

Напомним, что российские Telegram-каналы распространили видео казни завербованного зека Евгения Нужина. Известно, что его забрали из тюрьмы и отправили на войну в составе ЧВК "Вагнер".

Нужин попал в плен и даже дал интервью украинскому журналисту, в котором выразил желание присоединиться к легиону "Свобода России".

Как именно "вагнеровец" попал обратно в РФ, пока точно неизвестно. Предполагается, что его вернули в рамках обмена.

Он попал в руки своих бывших "коллег". оккупанты жестоко разбили ему голову кувалдой якобы за "измену" и выложили это видео в Сеть.

Владелец ЧВК "Вагнер", олигарх Евгений Пригожин не стал отрицать причастность своего формирования к смертной казни, цинично прибавив, мол "собаке — собачья смерть".

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что Нужин якобы не прошел проверку на детекторе лжи для вступления в легион "Свобода России". По его словам, зека вернули в Россию как разоблаченного шпиона.

Украинский журналист Владимир Золкин, записывающий интервью с российскими военнопленными, добавил, что Нужин не был участником государственной программы "Хочу жить", которая дает россиянам возможность добровольно сдаваться в плен. По информации Золкина, этот мужчина отсидел более 20 лет в тюрьме, в том числе за убийство и попытку побега. Поэтому давать ему оружие, чтобы воевать против РФ, было бы глупо, ведь зек мог повернуть его против украинских военных или убежать и убивать гражданских.

Кроме того, до попадания в плен Нужин в соцсетях публиковал антиукраинские материалы.

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков отказался комментировать видео казни Нужина.