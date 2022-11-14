Казнь "вагнеровца" кувалдой: в МВД объяснили, зачем россияне опубликовали жестокое видео

Советник главы МВД Украины отмечает: оккупанты пытаются любым способом запугать своих бойцов, чтобы они массово не сдавались в плен.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко прокомментировал показательную жестокую казнь "вагнеровцами" бывшего участника этого формирования. Экс-заключенному на видео разбили голову кувалдой.

Об этом Денисенко рассказал в комментарии "24 канала".

Советник главы МВД заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что казненный "вагнеровцами" зек Евгений Нужин был возвращен в РФ в рамках обмена. В то же время Денисенко назвал фантастической версию, озвученную на видео казни, что Нужина якобы похитили прямо на одной из улиц Киева.

Советник министра опоясил, что кремлевский режим напуган большим количеством желающих сдаться в украинский плен и понимает, что их количество будет расти. Именно поэтому "вагнеровцы" и пугают потенциальных пленников.

"Это еще одна стратегия в дополнение к использованию заградительных отрядов, направленная на то, чтобы российские солдаты продолжали воевать, а не убегали с поля боя или сдавались", — отметил он.

Путин передал право на насилие

По мнению Денисенко, это видео свидетельствует о том, что Путин передал "вагнеровцам" право на насилие внутри РФ.

"До сих пор это разрешалось только Кадырову в определенных рамках, сейчас это разрешается Пригожину. А значит, завтра это может быть разрешено любому другому, кто относительно приближен к Путину", – пояснил он.

История со казнью завербованного зека

Напомним, что российские Telegram-каналы распространили видео казни завербованного зека Евгения Нужина, воевавшего в составе ЧВК "Вагнера". Известно, что раньше он был в плену и даже дам интервью украинскому журналисту, в котором выразил желание присоединиться к легиону "Свобода России".

Как именно он попал обратно в РФ, пока точно неизвестно. Предполагается, что его вернули в рамках обмена. Оккупанты разбили ему голову кувалдой якобы за "измену" и выложили жестокое видео в Сеть.

Владелец ЧВК "Вагнер", олигарх Евгений Пригожин не стал отрицать причастность своего формирования к смертной казни.

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что Нужин якобы не прошел проверку на детекторе лжи для вступления в легион "Свобода России". По его словам, зека вернули в Россию как разоблаченного шпиона.

"Украина не выдает тех, кто этого не хочет, если он не является залегендованным ссыльным. А убить путинские спецслужбы могут и своего агента, мало ли таких примеров?"

Появился агент для вступления в Легион, не прошел проверку на полиграфе, был арестован и депортирован (обменен на пленных украинских солдат), убит в России из-за ненужности в пропагандистских целях", – отметил Пономарев.

Напомним, что в августе стало известно о кастрации украинского бойца солдатами РФ. ТСН.ua собрал все, что известно об этом факте неслыханной бесчеловечной жестокости захватчиков.