Казнь за "Слава Украине": сослуживцы рассказали, как Мациевский попал в плен к оккупантам

Украинский военнопленный Александр Мациевский, которого казнили оккупанты, был оцеплен во время внезапной атаки российских войск под Бахмутом.

О деталях пишет Новое время со ссылкой на The Wall Street Journal.

Утром 30 декабря 2022 года рядовой Мациевский и еще 15 человек направились к линии деревьев возле села Красная Гора, чтобы поддержать танковую бригаду, которая обороняла северную часть Бахмута Донецкой области.

Бойцы рыли окопы для укрытия около 15 минут, когда российские войска атаковали. Ветви начали падать, поскольку минометы разрывали деревья над головой.

"Это становилось все более и более интенсивным", — вспоминает рядовой Вячеслав Ковалев, получивший пулю в икры и эвакуированный с поля боя вместе с другим солдатом.

Российские войска наступали на них волнами, наступая на тела тех, кто был застрелен перед ними, рассказал сержант Василий Замола. В какой-то момент он заметил российские войска слева от себя, где находились рядовой Мациевский и четверо других. Их обошли с фланга.

Мужчины несколько раз пытались добраться до группы Мациевского на фоне того, как бой шел весь день, но огонь был слишком интенсивным.

На улице смеркалось, а оборудование ночного видения не позволяло продолжать борьбу в темноте. Поэтому был отдан приказ отступать на лучше укрепленные позиции.

"Иначе мы бы все погибли", — сказал сержант Замола.

Что известно об Александре Мациевском

6 марта в Сети появилось видео как оккупанты расстреляли украинского военнопленного за фразу "Слава Украине".

12 марта СБУ окончательно подтвердило личность бойца, расстрелянного после сказанных им слов "Слава Украине". Им оказался боец 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский.

Мациевскому было 42 года, у него есть 19-летний сын. Ранее он учился в Молдове, в МИД Украины рассказали, что он гражданин этой страны. Однако в последнее время мужчина проживал в городе Нежине.

Зеленский за 12 марта: Александр Мациевский посмертно стал Героем Украины - Герою слава

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