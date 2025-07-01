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Казнили украинского пленного: военные РФ, вероятно, совершили еще одно военное преступление
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты, вероятно, казнили украинского военнопленного.
В социальных сетях активно распространяется видео, на котором, вероятно, российские окупанты казнили украинского пленного. На видеозаписи видно, как человека привязали к мотоциклу и тащили по дороге.
Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Это событие демонстрирует жестокость и грубое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека уже направил официальные письма ООН и Международному Комитету Красного Креста.
«Россия действует как государство-террорист. И за каждое преступление должна понести справедливую ответственность», — подчеркивает омбудсман.
Напомним, российский солдат калечил пленных снайперов — отрезал им указательные пальцы на обеих руках, о чем рассказал в эфире одного из телеканалов РФ.
Отрывок видео с рассказом оккупанта обнародовал украинский журналист и военнослужащий 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» Юрий Бутусов.