Келлог сделал заявление о завершении войны в Украине: как во Вторую мировую не будет

Украина смело сражалась, но полномасштабная война против России не завершится победой, как во Второй мировой.

Об этом сообщил специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог во время Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.

"Давайте будем абсолютно честными, вы пошли на чрезвычайные жертвы, Украина очень смело боролась. Я был в Украине, довольно далеко на востоке, я видел Изюм и подобные места. Я знаю, с чем вы столкнулись. И первое, что нужно сделать, – это остановить кровотечение, а потом уже не лечить дальше. Мы не можем сохранить жизнь, если человек продолжает истекать кровью. Чтобы это ни было, какой бы план ни был, о нем надо хорошо подумать. Однако вопрос в том, хотите ли вы продолжать сражаться, хотите ли вы отложить на долгую перспективу… Канцлер Германии хотел объединить Германию, однако он посмотрел на долговременную перспективу и сказал, ну, пожалуй, это будет выглядеть так в будущем. Если мы посмотрим на страны Балтии, которые были оккупированы советским союзом, Соединенные Штаты никогда этого не признавали, они говорили: "Вы можете оккупировать, однако мы не признаем, что это ваша территория". Если вы думаете о победе в понимании Второй мировой войны, подписании мирного договора – этого, наверное, не произойдет. Нам нужно немного иначе на это посмотреть – в длительной перспективе", – подчеркнул он.

Кит Келог также объяснил, какой план имеют США по России.

"И поэтому мы хотим послать сообщение как раз о том, что агрессия неприемлема. Мы хотим суверенную свободную страну, однако мы не можем убегать от этого вопроса. Также мы не можем быть такими наивными, также надеяться. Вера и надежда – это не сообщения, есть реальность. И части реальности – то, что мы хотим, чтобы была суверенная, успешная, стабильная страна Украина. И для этого мы должны остановить российскую агрессию и мы это понимаем", – резюмировал он.

Ранее Келлог объяснил, на что должен пойти Путин, чтобы прекратилась война.

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