Келлог сделал заявление о завершении войны в Украине: как во Вторую мировую не будет

Кит Келог объяснил, какой план имеют США по России.
Украина смело сражалась, но полномасштабная война против России не завершится победой, как во Второй мировой.
Об этом сообщил специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог во время Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.
"Давайте будем абсолютно честными, вы пошли на чрезвычайные жертвы, Украина очень смело боролась. Я был в Украине, довольно далеко на востоке, я видел Изюм и подобные места. Я знаю, с чем вы столкнулись. И первое, что нужно сделать, – это остановить кровотечение, а потом уже не лечить дальше. Мы не можем сохранить жизнь, если человек продолжает истекать кровью. Чтобы это ни было, какой бы план ни был, о нем надо хорошо подумать. Однако вопрос в том, хотите ли вы продолжать сражаться, хотите ли вы отложить на долгую перспективу… Канцлер Германии хотел объединить Германию, однако он посмотрел на долговременную перспективу и сказал, ну, пожалуй, это будет выглядеть так в будущем. Если мы посмотрим на страны Балтии, которые были оккупированы советским союзом, Соединенные Штаты никогда этого не признавали, они говорили: "Вы можете оккупировать, однако мы не признаем, что это ваша территория". Если вы думаете о победе в понимании Второй мировой войны, подписании мирного договора – этого, наверное, не произойдет. Нам нужно немного иначе на это посмотреть – в длительной перспективе", – подчеркнул он.
Кит Келог также объяснил, какой план имеют США по России.
"И поэтому мы хотим послать сообщение как раз о том, что агрессия неприемлема. Мы хотим суверенную свободную страну, однако мы не можем убегать от этого вопроса. Также мы не можем быть такими наивными, также надеяться. Вера и надежда – это не сообщения, есть реальность. И части реальности – то, что мы хотим, чтобы была суверенная, успешная, стабильная страна Украина. И для этого мы должны остановить российскую агрессию и мы это понимаем", – резюмировал он.
Ранее Келлог объяснил, на что должен пойти Путин, чтобы прекратилась война.
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