Кем являются воюющие на войне в Украине граждане Китая: Reuters сообщил неизвестные детали

Паспорт граждан Китая. / © СБУ

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На войне в Украине на стороне агрессора России воюют более 100 граждан Китая . Они не имеют прямого отношения к правительству КНР.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам двух официальных лиц США и бывшего сотрудника западной разведки, эти китайцы являются наемниками. Очевидно, у них нет прямых связей с правительством Китая. Кроме того, бывший чиновник уточнил, что на стороне Российской Федерации сражаются около 200 китайских наемников.

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В то же время китайские военные офицеры по одобрению Пекина находились на театре боевых действий в тылу России, чтобы извлечь тактические уроки из войны.

Reuters отмечает, что Пекин в течение многих лет оказывал Москве материальную поддержку, чтобы помочь ей в войне против Украины. В частности, в поставке продуктов двойного назначения – компонентов, необходимых для обслуживания такого оружия как беспилотники и танки. КНР также снабжала России смертоносными беспилотниками для использования на поле боя.

Китайцы на войне в Украине

Напомним, на днях украинский президент Владимир Зеленский заявил, что два гражданина Китая были захвачены на поле боя. Они воевали за агрессорку Россию. Впрочем, военных КНР в подразделениях оккупанта значительно больше двух.

Украина заявила о более чем 150 гражданах Китая на войне. Заявления Киева в Пекине возмущенно назвали "безответственными" и призвал все стороны "трезво" смотреть на роль Китая.