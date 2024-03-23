Кибератака ГУР на правительственный сервер РФ: заблокирована работа сайтов с доменом gov.ru

В настоящее время атака на российские правительственные сайты продолжается.

IT-армия Главного управления разведки Минобороны Украины совершила атаку на сервер государственной власти России. Нарушена работа нескольких правительственных сайтов с доменом gov.ru.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах.

"По словам источников атаки продолжаются, и сейчас заблокирована работа сайтов www.avard.gov.ru, www.gov.ru (главный сайт) и конечный сервер fso.gov.ru", — говорится в сообщении.

Напомним, в ГУР рассказали о результатах своих кибератак по России за неделю. Нанесенный врагу ущерб может достигать сотен тысяч долларов.

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