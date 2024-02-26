Кибератака на представителей Сил обороны: преступники пытались поразить компьютеры военных

Украинцев предупредили о новой кибератаке. Она была направлена на представителей сил обороны и рассылалась через мессенджер Signal.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

“Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала и приняла меры по нейтрализации новой кибератаки, направленной на представителей сил обороны Украины. Злоумышленники пытались поразить компьютеры военных вредоносных программ. Атака была совершена через мессенджер Signal”, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что киберзлоумышленники, выдавая себя за коллегу военного, посылали XLS-документ под видом отчета и просьбой помочь с его формированием. Этот документ содержал вредоносный код, который после запуска загружал и запускал на компьютере жертвы вредоносную программу COOKBOX.

Эта активность осуществляется как минимум с осени 2023 года, имеет точечный характер и отслеживается по идентификатору – UAC-0149.

“В одной из воинских частей заражение компьютеров удалось предотвратить благодаря наличию технологии защиты класса EDR. CERT-UA неоднократно отмечала необходимость безотлагательной установки таких технологий на всех компьютерах Сил обороны Украины. Для установления такой технологии необходимо обратиться в Центр кибербезопасности ИТС (в/ч А0334; email: csoc@post.mil.gov.ua)”, — отметили в Государственной службе специальной связи.

Напомним, что в СБУ сделали громкое заявление об атаках российских хакеров.

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