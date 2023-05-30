Киев атакуют, а Москва отдыхает: Кличко прокомментировал атаку дронов на столицу РФ

Мэр Киева в шутку отреагировал на беспилотники в Москве.
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал атаку беспилотников на Москву. К слову, только накануне он спросил главнокомандующего, почему Москва отдыхает, когда украинскую столицу атакуют.
Атаку на Белокаменную он прокомментировал в ходе инспекции поврежденного дома в Голосеевском районе столицы.
"Я могу пошутить в этом направлении. Одно из таких высказываний Кличко "Не каждый может смотреть в завтрашний день, но у меня это получается", — высказался городской голова.
Обращение Кличко к Залужному
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному с вопросом: почему Киев атакуют, а Москва отдыхает.
"Я только одного не могу понять, и этот вопрос могу адресовать господину Залужному. Если столицу Украины россияне могут "кошмарить", почему жители Москвы, столицы России, отдыхают?", — высказался мэр Киева.
К слову, в День Киева, 28 мая, был самым массированным с самого начала полномасштабного вторжения. В воздушном пространстве столицы было уничтожено более 40 российских беспилотников. Кроме того, массированный удар беспилотниками и ракетами город получил ночью и днем 29 мая.
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