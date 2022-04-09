"Киев будет следующим этапом их атак": украинцев предупредили о потенциальных целях РФ

"Киев будет следующим этапом их атак": украинцев предупредили о потенциальных целях РФ

Главная задача РФ – это наступление, в частносности, в Луганской и Донецкой областях.

Российские оккупанты могут попытаться во второй раз штурмовать Киев. Также возможно наступление путинских армейцев на Одессу.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона.

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"Если говорить о столице и о Киевском направлении, и об группировках российских войск в Беларуси — к сожалению, исключать нельзя, что Киев будет следующим этапом их атак", — заявил Денисенко.

Он добавил, что еще одной целью оккупантов может стать Одесса. Вероятно, речь может идти о высадке морского десанта, о чем раньше неоднократно говорилось. Однако главная задача врага, как отметил Денисенко, это наступление на Донбассе, Луганской и Донецкой областях.

На территории Луганской области россияне стремятся захватить Попасную и Рубежное, а в Донецкой области – приоритетной целью остается Мариуполь. Его стремятся оккупировать, чтобы продолжить наступление на направлении Славянск – Краматорск.

Впрочем, Денисенко говорил, что смена общего руководства войск РФ имеет большой плюс, потому что россияне признали, что на самом деле "провалили полностью всю украинскую операцию".

"С другой стороны – посмотрим, что будет делать этот Дворников (назначен генерал оккупационной армии Александр Дворников) на территории Украины", - сказал он.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что российские военные перегруппируются на востоке Украины и планируют продвигаться в Харьков. После этого оккупанты могут попытаться продвигаться на Киев.

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