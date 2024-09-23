"Киев должен быть реалистом": президент Чехии о неутешительном прогнозе завершения войны

Президент Чехии Петр Павел – один из самых ярых сторонников нашего государства – считает, что часть территории Украины останется под оккупацией.

Президент Чехии и бывший генерал НАТО Петр Павел, один из самых решительных сторонников Украины в войне с Россией, сказал, что Киев должен согласиться с тем, что некоторые территории могут оставаться под контролем России, по крайней мере "временно".

Об этом сообщает The New York Times.

По его мнению, украинцам и их сторонникам пора столкнуться с тем, что "является реальностью".

"Учитывая, что дружественные к России популистские лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подрывают европейское единство из-за войны, а усталость от 19 месяцев конфликта растет повсюду, Украине нужно будет быть реалистом относительно своих перспектив возвращения территории, оккупированной Россией", – сказал Петр Павел.

"Скорее всего, результатом войны, – сказал он, – будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией". Но эта "временная вещь" может длиться годами, считает президент Чехии.

По словам Павела, ни Украина, ни Россия не могут добиться своих максимальных целей. Для Украины максимальные цели – это значит возвращение всех территорий, включая Крым. Для России – признание Украиной всех оккупированных земель, включая четыре региона, частично контролируемые российскими войсками.

"Если говорить о полном поражении Украины или России, то этого просто не произойдет. Конец войны будет где-то посередине", – предположил Павел.

В то же время он добавил, что "как человек, имеющий определенный опыт работы с обороной и безопасностью и знающий Россию", он знает, что "мир не придет из-за заявления Украины о прекращении боевых действий". По его словам, Россия "не прекратит свою военную деятельность".

В издании напоминают, что Чешская Республика вместе с Польшей и странами Балтии была особенно решительной сторонницей Украины, но столкнулась с растущим общественным давлением, чтобы ограничить ей помощь и подтолкнуть Украину к соглашению с Россией.

Почти две трети чехов, согласно опросу, проведенному этим летом, поддержали бы скорейшее прекращение войны в Украине даже ценой того, чтобы часть территории осталась под контролем России.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что следующие несколько месяцев станут решающими в этой войне.

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