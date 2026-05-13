Киев и Одесса снова в планах Кремля?: СМИ пишут о новых аппетитах Путина

Владимир Путин / © Associated Press

Россия и Украина не видят реальных перспектив для быстрого возобновления мирных переговоров при посредничестве США. По данным источников, знакомых с позициями сторон, Владимир Путин все больше делает ставку не на дипломатию, а на попытку захвата новых украинских территорий силой.

Как пишет Financial Times, в Кремле считают, что российская армия может взять под контроль весь Донбасс до осени. После этого, по данным собеседников, Путин может еще больше расширить свои требования к Украине.

Что хочет Кремль

По словам источников, Путин все больше сосредоточен на захвате Донбасса и не готов к компромиссу. Москва уже заявляла, что дальнейшие переговоры якобы бессмысленны, если Украина не выведет войска из региона.

В то же время, украинская сторона считает, что переговоры зашли в тупик еще после предварительного раунда контактов с РФ. Один из украинских чиновников заявил, что американская сторона не смогла добиться от Москвы никакого реального смягчения позиции.

"Все, что можно было обсудить, уже сделано", - сказал он.

Высокопоставленный немецкий дипломат отметил, что Россия фактически продолжает добиваться победы на поле боя, соблюдая максималистские требования.

Может ли Путин требовать больше

По данным украинской разведки и контактировавших с Кремлем источников, российское командование убеждает Путина, что РФ способна захватить весь Донбасс. Если это произойдет, Москва может предъявить новые территориальные претензии.

Речь идет, в частности, о Херсонской и Запорожской областях, которые Россия формально объявила «анексированными» в 2022 году, хотя значительная часть этих регионов остается под контролем Украины.

В то же время, собеседники издания предполагают, что настоящие амбиции Путина могут быть значительно шире — вплоть до попытки установить контроль над Украиной по крайней мере до Днепра. Это, по их словам, включало бы Киев и Одессу.

Один из собеседников заявил, что первоначальный план Кремля якобы никуда не исчез: «план всегда заключался в том, чтобы взять Киев».

Почему прорыв РФ не выглядит неизбежным

Несмотря на уверенность Путина, ситуация на фронте не свидетельствует о скором обвале украинской обороны. Продвижение российских войск остается медленным, а Украина все активнее сказывается на российских тылах.

Военный Сил беспилотных систем Дмитрий Путята отметил, что украинские удары по логистическим объектам, складам боеприпасов и местам размещения российских военных нарушают ротацию окупантов и создают дефицит дронов и боеприпасов.

Кроме того, захват Херсона или Запорожья был бы для РФ гораздо сложнее продвижения на Донбассе. Оба областных центра расположены за Днепром — на территориях, из которых российские войска либо уже отступили, либо никогда их полностью не контролировали.

Война в Украине – последние новости

Ранее аналитики предполагали, что демонстративные заявления Путина о межконтинентальной ракете «Сармат» могут попытаться отвлечь внимание от ухудшения ситуации для российской армии на фронте.

По их оценкам темпы продвижения РФ снижаются еще с октября 2025 года. На это влияют украинские удары по тыловым целям и рост потерь оккупационных войск.

Аналитики также отмечали, что в апреле 2026 года российские войска впервые за долгое время фактически потеряли больше территорий, чем смогли захватить.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко ранее заявлял, что российская ракета «Сармат» является, скорее , информационным оружием Кремля, чем реальным инструментом запугивания.

По его словам, РФ разрабатывает этот комплекс еще с 2009 года, однако постоянно сталкивается с проблемами, переносами сроков и неудачными испытаниями.

