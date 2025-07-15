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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Киев и половину Украины охватила воздушная тревога: в небе уже более 200 "Шахедов"

Причина тревоги – угроза баллистики из Крыма и сотни дронов в воздушном пространстве Украины.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в Украине / © ТСН

Вечером вторника, 15 июля, россияне снова атакуют Украину. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в КГГА.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — отметили в администрации, добавив карту укрытий .

В то же время мониторинговые каналы сообщают об угрозе баллистики из Крыма и сотнях вражеских дронов в воздухе над Украиной. Взрывы уже слышны в Запорожье, Кривом Роге, Харькове, Доброполье, Богодухове и Синельникове.

Воздушные силы сообщили о движении БПЛА:

  • Харьковщина - курсом на Шевченково и Изюм.

  • Черниговщина - курсом на Чернигов, Мену, Прилуки, Нежин, Борзну.

  • Днепропетровщина — мимо Каменского, Никопольского и Кременчугского районов курсом на запад.

  • Сумщина — мимо Конотопа, Ромны и Ахтырки.

  • Полтавщина - курсом на Полтаву, Кременчуг, Хорол, Новые Санжары и Кобеляки.

  • Черкасщина – несколько групп на Чигирин.

  • Кировоградщина - курсом на Кропивницкий, Новгородку и Компанеевку.

Взрывы в Харькове

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке дронов на город. По его словам, в Харькове раздалось по меньшей мере семь взрывов.

«Взрыв в городе! Харьков под атакой с воздуха – на город суют вражеские боевые дроны! Будьте осторожны!», - написал Терехов.

Он добавил, что над городом еще есть вражеские БПЛА. По предварительной информации, враг атаковал гражданское предприятие в Харькове. На месте попаданий пожар.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил , что по предварительным данным, попадания зафиксированы в Киевском районе Харькова.

«Массированная вражеская атака продолжается! Находитесь в безопасных местах», - подчеркнул Синегубов.

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