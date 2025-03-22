Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Киев и ряд областей Украины в субботу, 22 марта, по состоянию на 20:39 охватила воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских дронов.

"Киев и Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА! Кременчуг – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях! Черкасский и Золотоношский районы Черкасской области – угроза ударных БпЛА! Внимание! Город Полтава! В вашем направлении вражеские БпЛА с юга! Житомирская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!", – говорится в сообщении.

Карта тревог на 22:45 22 марта / Фото: alerts.in.ua

Напомним, враг использует новую тактику применения дронов по Украине.

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