Киев или Волынь: Арестович сообщил, что РФ "серьезно рассматривает" возможность вторжения из Беларуси

Однако большинство российских мобилизованных, которые тренируются в Беларуси, готовятся отправиться на Донбасс, а не на северное направление.

Российское командование в своих планах рассматривает возможность нового наступления из Беларуси на территорию Украины.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Один вариант – в Киев, второй вариант, условно говоря, Волынь. Они рассматривают серьезно, прикидывают такую возможность", – отметил Арестович.

По его словам, большинство российских мобилизованных, которые тренируются в Беларуси, готовятся для отправки на Донбасс, а не на северное направление. РФ использует Беларусь как полигон, ведь, по словам советника ОП, там еще с советских времен есть необходимая для этого инфраструктура.

"О белорусской армии – я скептически отношусь к возможности ее участия (в войне против Украины. – Ред.), потому что они послали месседж, что не хотят участвовать. Если они не приняли участие в начале войны, когда все верили, что Украина проигрывает, то в ситуации, когда все понимают, что Россия проиграла, присоединяться было бы абсолютной ерундой", – уверен советник Офиса президента.

По его мнению, Путин сейчас попытается вывести кадровые боеспособные части из Украины для перегруппировки, заменив их мобилизованными и "вагнеровцами". Профессиональную армию, которую спасут от разгрома, могут бросить на другое направление, в том числе и на северное – из Беларуси. Но для этого, по словам Арестовича, нужно много времени.

Новое нападение из Беларуси: шантаж РФ или реальная угроза

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев не исключил возможности повторного наступления российской оккупационной армии на Киев. Однако он пояснил, что для формирования таких сил армии врагу нужно время.

Эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич рассказал, что президент России Владимир Путин держит напряжение у границы Украины с Беларусью, чтобы оттягивать с фронта резервы ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что угрозы наступления на Киев он пока не видит.

В свою очередь, на фоне слухов о новом наступлении Украина подорвала некоторые мосты на границе с Беларусью.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что Путин может готовить наступление на Ровенскую АЭС с территории Беларуси