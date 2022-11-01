Киев может на две недели остаться без света: глава ОВА Кулеба дал неутешительный прогноз

Из-за ракетных обстрелов российских террористов существует угроза, что Киев может остаться без света до двух недель. Власти региона готовятся к такому сценарию.

Об этом в интервью hromadske сказал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Это зависит от того, какие повреждения нам нанесут. Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить через две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше. К сожалению, у нас такой враг, что трудно предусмотреть условия поражения. То есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому", — пояснил Кулеба.

Глава Киевской ОВА добавил, что власть готовится к худшему сценарию и обустраивает на Киевщине стационарные пункты обогрева.

"Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к тому, что не будет отопления. Для такого случая в Киевской области есть 750 стационарных пунктов обогрева. Эти пункты оборудованы соответствующими генераторами, там есть еда, определенные запасы воды. То есть это укрытие, которое позволит быть в теплые и безопасности. В ГСЧС есть также инфраструктура мобильных пунктов обогрева", — сказал Алексей Кулеба.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы с начала октября наносят массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Только 31 октября террористы выпустили по Украине 55 крылатых ракет, 45 из которых удалось сбить. В Главном управлении разведки Минобороны считают, что ракетный террор будет продолжаться. Его цель — дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

Путин признался в совершении военного преступления и заявил, что это "была частично месть из-за взрывов в бухте Черноморского флота". Также диктатор пригрозил украинцам, мол, "это еще не все, на что способна Россия".

Forbes подсчитал, что Россия в течение 31 октября атаковала Украину ракетами разных типов и беспилотниками на общую сумму около 760 млн долларов.

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