Киев может остаться без тепла на недели и месяцы: эксперт предупредил о рисках

Отопление (иллюстративное фото) / © iStock

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Киев может остаться без отопления на длительное время даже после восстановления поврежденных теплоэлектроцентралей, поскольку они будут и дальше оставаться уязвимыми к новым российским ударам.

Такое мнение высказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Новости. Live".

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"Даже при восстановлении ТЭЦ мы можем остаться без тепла на месяцы", - заявил он.

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По словам эксперта, ситуация с Дарницкой ТЭЦ-4 пока остается неопределенной, в то же время возобновительные работы на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 продолжаются.

Попенко подчеркнул, что даже полное восстановление теплоэлектроцентралей не будет гарантировать стабильное теплоснабжение столицы.

"Российские ракеты в любой момент при очень минусовой погоде могут разбить эти ТЭЦ, и Киев может остаться на время без тепла", - сказал он.

Эксперт также напомнил, что Киев уже сталкивался с длительными перебоями с отоплением, когда жители отдельных районов оставались без тепла несколько недель.

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Отопительный сезон в Украине: чего ожидать

Предстоящий отопительный сезон в Украине может оказаться одним из самых сложных, причем особенно серьезные риски для Киева.

Народный депутат Сергей Козырь ранее заявлял, что значительная часть теплоэлектроцентралей повреждена или разрушена, а быстро восстановить их невозможно. По его словам, подготовка к зиме и реализация плана устойчивости отстают от графика.

«Зима будет очень тяжелой. Надо готовиться. Людям следует задуматься, как они будут ее проходить», — подчеркнул Козырь.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий также предупреждал, что зима 2026-2027 годов может быть не легче, а даже сложнее предыдущей из-за усиления российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

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Правительство выделило 35 млрд грн на подготовку к отопительному сезону и реализацию планов устойчивости. В то же время около 19,5 тысяч школ и детсадов уже обеспечены генераторами, солнечными панелями или накопителями энергии, еще 220 заведений должны получить дополнительное оборудование.

В Кабмине подчеркивают, что страна должна быть готова к возможным длительным отключениям электроэнергии зимой.

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