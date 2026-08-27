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Киев может остаться без тепла на недели и месяцы: эксперт предупредил о рисках
Киев может оставаться без тепла неделями или даже месяцами, если Россия снова будет атаковать столичные ТЭЦ.
Киев может остаться без отопления на длительное время даже после восстановления поврежденных теплоэлектроцентралей, поскольку они будут и дальше оставаться уязвимыми к новым российским ударам.
Такое мнение высказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Новости. Live".
"Даже при восстановлении ТЭЦ мы можем остаться без тепла на месяцы", - заявил он.
По словам эксперта, ситуация с Дарницкой ТЭЦ-4 пока остается неопределенной, в то же время возобновительные работы на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 продолжаются.
Попенко подчеркнул, что даже полное восстановление теплоэлектроцентралей не будет гарантировать стабильное теплоснабжение столицы.
"Российские ракеты в любой момент при очень минусовой погоде могут разбить эти ТЭЦ, и Киев может остаться на время без тепла", - сказал он.
Эксперт также напомнил, что Киев уже сталкивался с длительными перебоями с отоплением, когда жители отдельных районов оставались без тепла несколько недель.
Отопительный сезон в Украине: чего ожидать
Предстоящий отопительный сезон в Украине может оказаться одним из самых сложных, причем особенно серьезные риски для Киева.
Народный депутат Сергей Козырь ранее заявлял, что значительная часть теплоэлектроцентралей повреждена или разрушена, а быстро восстановить их невозможно. По его словам, подготовка к зиме и реализация плана устойчивости отстают от графика.
«Зима будет очень тяжелой. Надо готовиться. Людям следует задуматься, как они будут ее проходить», — подчеркнул Козырь.
Ранее премьер-министр Сергей Корецкий также предупреждал, что зима 2026-2027 годов может быть не легче, а даже сложнее предыдущей из-за усиления российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.
Правительство выделило 35 млрд грн на подготовку к отопительному сезону и реализацию планов устойчивости. В то же время около 19,5 тысяч школ и детсадов уже обеспечены генераторами, солнечными панелями или накопителями энергии, еще 220 заведений должны получить дополнительное оборудование.
В Кабмине подчеркивают, что страна должна быть готова к возможным длительным отключениям электроэнергии зимой.