Киев может стать непригодным для жизни: NYT предупредила о страшном сценарии этой зимой

Блэкаут в Киеве / © Getty Images

Реклама

Россия усиливает удары по украинской энергетике в преддверии зимы, пытаясь оставить большие города без света, тепла и воды. Особенно сложная ситуация в Киеве, где из-за повреждений инфраструктуры возникла угроза гуманитарного кризиса. Аналитики опасаются, что при худшем сценарии столица может стать практически непригодной для жизни.

Об этом пишет The New York Times.

Реклама

По данным издания, Россия начала интенсивные атаки на энергетическую инфраструктуру на несколько недель раньше, чем ожидалось. После почти пяти лет войны украинская энергосистема стала значительно уязвимее, а нехватка средств противовоздушной обороны усложняет ее защиту.

Реклама

Удары проходят на фоне возобновления мирных переговоров в Абу-Даби. Как отмечает NYT, Москва продолжает выдвигать жесткие требования, рассчитывая, что зимние обстрелы усилят ее переговорные позиции весной.

"Они хотят сесть за стол переговоров, держа нашу энергетическую систему в заложниках", - заявил президент Украины Владимир Зеленский после одной из атак.

Киев оказался перед угрозой гуманитарного кризиса

Особенно сложная ситуация в столице, где проживают около трех миллионов человек.

43-летняя киевлянка Виктория Булах рассказала журналистам, что в последнее время в ее многоэтажке электроэнергия появляется всего на 25 минут в сутки.

Реклама

В доме нет отопления, водоснабжения и работающих лифтов. Во время ночных воздушных тревог женщине вместе с девятилетним сыном приходится спускаться по девяти лестничным пролетам до холодного укрытия, а затем возвращаться вверх.

«Всю ночь туда-сюда. Вверх по лестнице, вниз по лестнице. Вверх, вниз, снова вверх», – рассказала она.

Украинские чиновники и гуманитарные организации предупреждают, что длительное отсутствие отопления, воды и канализации в крупных городах может повлечь за собой гуманитарную катастрофу.

"Зима еще не наступила, а у нас уже нет электричества", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Реклама

Массированные удары и дефицит ракет для ПВО

По данным украинских властей, с начала сентября до конца октября россияне совершили более 350 атак на энергетические сети, повредив более 800 единиц критически важного оборудования.

Всего за 72 часа до переговоров в Абу-Даби РФ выпустила 36 баллистических ракет и 172 беспилотника. По информации NYT, все ракеты были направлены на Киев и его окрестности.

В результате удара пострадали высоковольтные линии электропередачи, питающие столицу. Без отопления осталось 40% жилых многоэтажек Киева — еще до наступления сильных морозов.

Ситуацию усугубляет дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские расчеты больше не могут позволить себе запускать по две ракеты в одну баллистическую цель.

«Мы не можем позволить себе такую роскошь. Мы вынуждены использовать одну ракету по одной цели», – объяснил он.

По словам Игната, эффективность перехвата беспилотников во время массированных атак может достигать 85–90%, но из-за плохой погоды и ударов с разных направлений иногда падает до 50–60%.

Выдержит ли Киев зиму

Несмотря на серьезные риски, эксперты не считают катастрофу неизбежной.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко убежден, что столица сможет пережить зиму без катастрофического обесточивания, если у ремонтных бригад достаточно времени между российскими атаками для восстановления сетей.

«Никто в мире не умеет действовать в условиях атак так, как мы. Сейчас нам очень тяжело, но мы восстановимся», - подчеркнул он.

В то же время энергетики каждый день рискуют жизнью. Руководитель ремонтной бригады из Сум Сергей Титаренко рассказал, что российские дроны преследуют работников даже во время восстановительных работ. Недавно один из беспилотников попал в машину его коллег, в результате чего один работник потерял концовку.

«У каждого свой фронт. Мы же, как говорится, держим свой энергетический фронт», - сказал Титаренко.

Тем временем, украинцы вынуждены приспосабливаться к жизни с постоянными отключениями. 25-летняя Анна Джеблик рассказала NYT, что подстраивает даже питание под короткие периоды появления света.

"Это странно, потому что дом перестает быть для тебя безопасным местом", - призналась она.

Как отмечает издание, дальнейшая ситуация будет зависеть от интенсивности российских атак, погоды, состояния ПВО и возможностей энергетиков ремонтировать поврежденную инфраструктуру.

Россия готовит новый удар по энергетике Украины: что известно

Напомним, Воздушные силы ВСУ уже несколько дней получают информацию о подготовке Россией очередной атаки на украинскую энергосистему. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

«Мы уже несколько дней получаем информацию о том, что враг планирует очередной удар. Здесь ничего удивительного нет: они не отказались от своих планов бить по нашей энергетике, по объектам критической инфраструктуры», – отметил он.

По словам Игната, Украина ожидает от партнеров новых поставок боеприпасов для зенитных пушек и самолетов, а также ракет малого и среднего радиуса действия по усилению ПВО.

Ранее, 15 ноября, президент Владимир Зеленский также предупредил о подготовке Россией новых массированных атак. По данным разведки, оккупанты продолжают выбирать отдельные регионы и в течение нескольких суток сосредоточено атаковать их электросети и подстанции.

Из-за ударов РФ по энергетике растет угроза ядерной аварии в Украине

Кроме того, ядерные регуляторы из 38 стран предупредили о росте риска ядерной аварии в Украине этой зимой из-за российских атак на энергосистему. При худшем сценарии масштабный блекаут может поставить под угрозу охлаждение девяти действующих атомных реакторов, сообщает Reuters.

Главная опасность – нестабильное электроснабжение АЭС. Без надежного питания усложняется охлаждение ядерных материалов, что создает риск перегрева и расплавления активной зоны реакторов с возможным выбросом радиоактивных веществ.

«Мы видим неотложную необходимость для России прекратить атаки на ядерные объекты Украины и энергетическую инфраструктуру, необходимую для их безопасной работы», — говорится в совместном заявлении регуляторов.

Документ поддержали международные объединения HERCA, WENRA и NORA, представляющие 38 государств, в том числе страны ЕС, США, Великобританию, Канаду и Японию.

Новости партнеров