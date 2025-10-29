"Киев не доживет до весны": The Times прогнозирует Украине поражение

Война в Украине / © ТСН

«Мне неприятно это говорить, но Киев не доживет до весны». Именно с такого потрясающего тезиса начинается колонка журналиста Роджера Бойеса. Пока украинцы очарованы собственной стойкостью, на Западе, похоже, окончательно устали от войны. Деньги на оружие, тепло и здоровье Украины тают, а желание поддерживать Киев угасает.

Об этом он написал в колонке The Times.

Автор статьи жестко проходит по европейской бюрократии. Он называет «гнилым сердцем европейской усталости» дебаты по передаче Украине замороженных российских активов.

Речь идет о 150 миллиардах евро. Вся сумма могла бы позволить Украине выжить и продолжить борьбу. Но вместо этого ЕС едва смог выделять только проценты из этих активов — около 3 миллиардов евро в год. Когда же встал вопрос о передаче всей суммы, Бельгия нажала на тормоз, опасаясь, что именно ей придется платить по счетам, поскольку активы депонированы в бельгийской системе Euroclear.

Бойес безжалостно констатирует: у Украины достаточно средств только до конца первого квартала 2026 года, чтобы одновременно вести войну и поддерживать функционирование государства.

Пока Запад говорит, Россия готовит ад

На фоне этой финансовой и политической нерешительности Россия действует. Автор The Times сообщает, что Кремль готовится превратить эту зиму в «настоящий ад для украинцев».

Российский план мобилизации на 2025 год предусматривает 350 000 новых солдат. Их цель — прорвать так называемый «пояс крепостей» на восточном фронте. Бойес пишет, что сотни россиян уже были замечены в украинском Покровске, где они охотятся за операторами беспилотников.

Цель россиян, по данным издания, открыть себе путь для наступления в центральную Украину уже весной.

«Победы», что ничего не меняют

Журналист также скептически оценивает последние украинские успехи и санкции Запада. Он считает, что ни удары по Белгородской дамбе, ни санкции против «Роснефти» и «Лукойла» уже не изменяют ход войны.

«Зимних чудес в Восточной Европе не бывает», — резюмирует Бойес. Он предсказывает Украине неизбежный мир, который, по его словам, «не будет приятным».

Напомним, издание Bloomberg также предупреждает, что Украина входит в трудную зиму с начала полномасштабного вторжения РФ. Россия готовится к новой волне воздушных атак, в то время как Украина борется за выживание без достаточных ресурсов. Союзники Киева — США и ЕС демонстрируют нерешительность: Вашингтон перевел финансовое бремя на Европу, а выплата средств из замороженных российских активов задерживается. Аналитики считают, что судьба войны зависит от скорости и решительности действий западных партнеров.