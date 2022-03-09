Киев обратился к канцлеру Германии с просьбой организовать встречу Путина и Зеленского

Киев обратился к канцлеру Германии с просьбой организовать встречу Путина и Зеленского

Зеленский не раз говорил, что готов говорить с Путиным, чтобы закончить войну.

Официальный Киев обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за помощью в организации встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, который отправил российских военных воевать против Украины.

Об этом в эфире немецкой телепрограммыTagesschau замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

По словам Жовквы, серьезные переговоры должны проводиться на уровне президентов и Зеленский готов к этому. Он уточнил, что Киев готов к дипломатическому урегулированию войны.

"Единственные серьезные переговоры, которые могут быть проведены с россиянами, были бы возможны на президентском уровне. Мой президент готов к этому. Международные партнеры должны помочь нам организовать такую встречу", — сказал он.

Кстати, Россия и Украина провели три раунда переговоров. По результатам второго раунда Москве и Киеву удалось достичь лишь договоренностей по обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях в очередной раз предложил главе страны-агрессора Владимиру Путину провести прямой диалог.

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