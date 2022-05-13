"Киев остается целью №1 для российских оккупантов": в КГГА рассказали, кому еще не стоит возвращаться в столицу

"Киев остается целью №1 для российских оккупантов": в КГГА рассказали, кому еще не стоит возвращаться в столицу

В КГГА отметили, что детям не рекомендуется возвращаться в столицу. В то же время, тем, кто решил вернуться, следует учитывать, что столица живет с ограничениями.

Пока детям не рекомендуется возвращаться в столицу. Причиной тому является угроза ракетных ударов.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской госадминистрации Николай Поворозник, пишет "УП. Жизнь".

"Такая тенденция наблюдается, что взрослые возвращаются, а дети еще остаются в безопасных местах. Основная причина – ракетные удары", – сказал он.

Николай Поворозник подчеркнул, что Киев остается целью номер 1 для российских оккупантов, поэтому нельзя исключать вероятность попытки атаковать город.

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В то же время, тем, кто решил вернуться, следует учитывать, что столица живет с ограничениями.

"Эти ограничения касаются и общественного транспорта, и передвижения по городу, учитывая то, что у нас действует комендантский час, и передвижение по проезжей части дорог. Город долгое время готовился к обороне и на сегодняшний день никто не будет пока принимать решения по демонтажу этих защитных сооружений", – сказал он.

Поворозник советует горожанам не передвигаться по городу без необходимости, не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также не ходить в лесополосы и в водоемы из-за риска заминирования.

Напомним, что в Киеве и области меняется время комендантского часа. С воскресенья, 15 мая, в регионе комендантский час будет начинаться час позже. Теперь она продлится с 23:00 до 5:00.

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