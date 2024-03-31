"Киев остается главной целью РФ": Кличко допускает повторное наступление оккупантов

Мэр Киева Виталий Кличко предполагает, что столица Украины может снова стать целью сухопутных войск России.

Об этом он сказал в интервью BILD.

"Киев был и остается мишенью для Путина, потому что столица – это сердце страны. Но мы гораздо лучше подготовлены к этому, чем два года назад. Если Путин примет такое решение, это будет кровавое решение", – подчеркнул он.

Кличко также призвал Запад усилить поддержку Украины.

"Нам срочно нужно больше средств ПВО, больше зенитных ракет!", – сказал мэр.

Как пишет военный корреспондент BILD Пауль Ронцхаймер, несмотря на некоторые успехи армии РФ на фронте и атаки на электростанции, в Киеве не готовы обсуждать переговоры или "замораживание" войны, как предложил в Бундестаге лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених.

"Это неправильное отношение, но нам нужна большая поддержка. Мы не отдадим России никаких территорий. Это не может быть компромиссом", — заявил Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве усилят меры безопасности на станциях метро и в местах скопления людей (документ).

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