Киев остается главной целью России: Кличко заявил о готовности к атакам

Ранее в КГГА предупредили, что 23-24 августа есть угрозы ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений.

Армия кафиров намерена захватить всю Украину, а столица для нее – цель номер один.

Об этом мэр города Виталий Кличко заявил в эфире общенационального марафона.

"Я не хочу никого успокаивать. Мы понимаем, что Киев остается главной целью агрессора. И поэтому мы находимся постоянно в состоянии готовности к атакам. Да, у нас сегодня гораздо лучшая противовоздушная оборона. У нас уже хорошо подготовлены военные подразделения и укрепления. Но мы не должны терять бдительности и должны быть всегда готовы", – сказал мэр.

Также Кличко призвал горожан не пренебрегать правилами безопасности и в случае возникновения угрозы уходить в укрытие.

Он отметил, что украинцы обязательно вернут все оккупированные российскими варварами территории.

"Сегодня мы по-другому начали осмысливать значение слова Независимость. Ведь мы проходим через очень сложные испытания и проявляем единство народа, борющегося за свою свободу. Верю, что Украина станет сильным и успешным европейским государством", – подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее в КГГА предупредили, что 23-24 августа есть угрозы ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуре и расположенным рядом жилым массивам.

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