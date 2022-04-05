Киев оживает: какие станции метро уже открыли и по какому графику работает общественный транспорт

Киев оживает: какие станции метро уже открыли и по какому графику работает общественный транспорт

В метро Киева возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого"-"Дворец Спорта".

В Киеве, где открылся для проезда метро "Южный мост", по состоянию на 4 апреля курсируют около 150 автобусов и более 30 трамваев. Также в столичном метро возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта", работает и пересадка "Золотые ворота" – "Театральная".

Об этом сообщает КГГА.

Отмечается, что со среды, 6 апреля, метрополитен будет начинать свою работу на один час раньше: с 07:30 и будет работать для перевозок до 19:00.

Как курсируют поезда:

Красная линия: от станции "Шулявская" до станции "Театральная"

Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

"Майдан Незалежности" и "Кловская" поезда проезжают без остановки

Средний интервал движения поездов на линиях – 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.

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Кроме того, в столице с 08:00 до 19:00 курсируют около 150 автобусов и более 30 трамваев. Ориентировочный интервал движения автобусов – 30 минут, трамваев – 15-20 минут. На линии скоростного трамвая № 3 – 25 минут

Актуальный список маршрутов наземного транспорта можно найти здесь. В график могут быть внесены оперативные конфигурации.

Как говорится в сюжете ТСН для всеукраинского марафона "Єдині новини", с 4 апреля возобновило работу метро через Южный мост. На зеленой ветке метро будет курсировать от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

"Это будет два поезда. Они будут челночным движением двигаться. В Красный хутор будет приезжать электропоезд на станцию метро "Выдубичи". Высаживает пассажиров, затем приезжает другой поезд и везет к станции метро "Сырец", — говорит Александр Киричук, командир батальона патрульной №1 Управление полиции метрополитена.

Остальные пересадочные станции пока открываться не будут. Киричук говорит, что открывать их опасно.

Метро продолжает работать как укрытие. Там есть пища и места для ночлега. Кто ночует в вагонах, а кто просто на лестнице. Впрочем, ныне людей, живущих в метро стало меньше, но есть и живущие здесь скрывается здесь чуть ли не каждую ночь.

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