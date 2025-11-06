Киев переходит в наступление: WSJ объяснило, почему удары по России - начало нового этапа войны

Удары по НПЗ России

Реклама

Армия России долгое время имела преимущество в войне, поскольку Запад не позволял Украине наносить удары по территории РФ. Однако это ограничение постепенно снимается, и Украина стала поражать все большее количество целей, в частности энергетическую инфраструктуру и объекты производства боеприпасов.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Президент Украины Владимир Зеленский называет такие удары "санкциями дальнего действия", отмечая, что российский экспорт нефти финансирует войну. По словам главы СБУ Василия Малюка, только во второй половине октября украинские силы нанесли 15 ударов по энергетическим объектам в России, а с начала года – почти 160 успешных атак.

Реклама

Одним из недавних ударов стал Брянский химический завод, производящий взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива. Для атаки, по данным СМИ, использовались британские ракеты Storm Shadow. Украина также наращивает собственное производство беспилотников и ракет дальнего радиуса действия, а западные разведслужбы помогают в определении потенциальных целей.

Украинские удары уже создают угрозу для таких объектов, как завод "Алабуга" - предприятие, где собирают беспилотники типа "Шахед". По данным СБУ, Украина уничтожила около 48% комплексов "Панцирь", которые Россия использовала для обороны своих объектов.

Рост количества атак на территории РФ подтверждают и независимые источники за пределами Украины. Аналитики считают, что эти удары вынуждают Москву опрокидывать ресурсы глубже в тыл и переосмысливать приоритеты защиты энергетических и военных объектов.

Напомним, в ночь на 2 ноября в Туапсе произошли взрывы. В Генштабе ВСУ сообщили, что при атаке украинских дронов поражена нефтеналивная инфраструктура морского торгового порта федерального значения, расположенного на побережье Черного моря в бухте Туапсе.

Реклама

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что удар по нефтетерминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия для России. В частности, он привел к сбоям в технологических процессах, связанных с отгрузкой топлива.